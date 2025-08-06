Юрист Воронцова напомнила о штрафах за водительские права с девичьей фамилией

Россиянок, не заменивших водительские права после смены фамилии после замужества, могут оштрафовать на 15 тысяч рублей. Об этом напомнила член Союза юристов-блогеров Марина Воронцова.
Эксперт пояснила, что законом конкретные сроки для замены водительского удостоверения не установлены. Однако, согласно пункту 35 Правил проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений, документ считается недействительным и подлежит аннулированию при изменении персональных данных владельца.
— Соответственно, получив новый паспорт, необходимо предпринять меры для скорейшей замены водительского удостоверения, так как управление автомобилем будет расценено как управление лицом, не имеющим на это право, — добавила Воронцова в беседе с РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении новых государственных пошлин и повышении действующих. Нововведения вступают в силу с сентября 2025 года и в основном затрагивают автомобилистов.
Ранее юрист Лев Воропаев рассказал, что действующим законодательством предусмотрен штраф в размере 500 рублей для водителей, которые слишком громко слушают музыку в автомобиле.