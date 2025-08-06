Четыре поселка под Ялтой обесточены

По данным предприятия, без света на данный момент остаются населенные пункты Никита, Массандра, Восход, Отрадное.
Восстановить подачу электричества планируют в течение трех часов.
30 июля в энергосистеме Юга России был установлен новый летний максимум потребления мощности, составивший 21 345 МВт. Данный показатель на 219 МВт превысил предыдущее значение максимума потребления мощности, зафиксированное 17 июля 2024 года.
29 июля новый летний максимум установлен и в энергосистемах Крыма и Севастополя. Он составил 1687 МВт, что 85 МВт больше предыдущего максимального значения, зафиксированного 18 июля 2024 года.