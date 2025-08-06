В Самаре утвердили программу развития исторического поселения

В Самаре опубликовали утвержденную программу развития исторического поселения. К работам приступят в 2026 году, указано в документе на сайте городской администрации.
Согласно данным из приложения к документам, главной целью программы станет сохранение и развитие исторического поселения города. В областной столице планируют создать условия для сохранения и популяризации объектов культурного наследия. Для этого власти планируют предоставить гранты и субсидии.
В рамках программы в областной столице планируют построить пятую очередь набережной на берегу реки Волга. Она будет расположена в границах улицы Вилоновской. Также в Самаре планируют разработать проект в зоне влияния метрополитена «Самарская надземка».