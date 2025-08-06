Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре утвердили программу развития исторического поселения

В Самаре опубликовали программу развития города.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре опубликовали утвержденную программу развития исторического поселения. К работам приступят в 2026 году, указано в документе на сайте городской администрации.

Согласно данным из приложения к документам, главной целью программы станет сохранение и развитие исторического поселения города. В областной столице планируют создать условия для сохранения и популяризации объектов культурного наследия. Для этого власти планируют предоставить гранты и субсидии.

В рамках программы в областной столице планируют построить пятую очередь набережной на берегу реки Волга. Она будет расположена в границах улицы Вилоновской. Также в Самаре планируют разработать проект в зоне влияния метрополитена «Самарская надземка».