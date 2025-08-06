Амантай кажы объяснил, зачем толкнул женщину

«Это все ложь, ничего не было. Я постоянно хожу на стадион. Там женщина по имени Бигайша, в пьяном состоянии, вышла навстречу и с возгласом “ооо” попыталась меня обнять. Я человек религиозный, против таких действий. Я оттолкнул ее руку, она вскрикнула “ой” и упала. Рядом был какой-то парень, я сказал ему: “Подними ее”. Но, похоже, у него были другие намерения. У меня много врагов, я не знаю, что у него было на уме», — рассказал Амантай кажы.
Он подчеркнул, что никого не бил, и назвал этот инцидент клеветой против себя.
«Я ее не ударил. Потом я даже ездил в больницу, журналисты тоже приезжали. Все видели, она сидит, пьет чай, как будто ничего не произошло», — добавил кажы.
Как ранее сообщалось, 4 июля в Алматы на территории спортивного комплекса «Динамо» Амантай кажы столкнул пожилую женщину с лестницы. Это зафиксировали камеры наблюдения, а видео появилось в соцсетях.
После этого стало известно, что на Амантая Кажы завели уголовное дело.