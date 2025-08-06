Амантай кажы объяснил, зачем толкнул женщину

«Это все ложь, ничего не было. Я постоянно хожу на стадион. Там женщина по имени Бигайша, в пьяном состоянии, вышла навстречу и с возгласом “ооо” попыталась меня обнять. Я человек религиозный, против таких действий. Я оттолкнул ее руку, она вскрикнула “ой” и упала. Рядом был какой-то парень, я сказал ему: “Подними ее”. Но, похоже, у него были другие намерения. У меня много врагов, я не знаю, что у него было на уме», — рассказал Амантай кажы.