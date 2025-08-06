В Омске начали реставрацию памятника Борцам революции

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о реставрации памятника Борцам революции. Накануне начались работы по очистке гранитного постамента и самой скульптуры памятника от загрязнений, накопившихся за годы.
«Продолжаем работать над приведением в надлежащий порядок объектов культурного наследия нашего города. Накануне подрядчик приступил к техническому обслуживанию памятника Борцам революции», — написал глава города в своём телеграм-канале.
Для очистки используются специальные химические составы, которые позволяют аккуратно и эффективно привести в порядок объект. Все мероприятия будут завершены до 28 августа.
Добавим, что памятник был установлен в 1923-м, и в этом году отмечается его 102-летний юбилей.