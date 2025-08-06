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Красноярская писательница Анна Джейн признана самым издаваемым автором России

Несмотря на то что Анна Джейн ушла из жизни 1 февраля 2023 года в возрасте 35 лет, её творчество продолжает жить и пользоваться огромной популярностью.

Несмотря на то что Анна Джейн ушла из жизни 1 февраля 2023 года в возрасте 35 лет, её творчество продолжает жить и пользоваться огромной популярностью.

Анна Джейн, писательница из Красноярска, стала самым издаваемым автором в России за первое полугодие 2025 года. По информации пресс-службы Красноярскстата, общий тираж ее книг составил 908 тысяч экземпляров.

Это уже третий год подряд, когда автор занимает лидирующую позицию. В прошлом году тираж её произведений достиг 2,2 миллиона экземпляров, что превысило количество изданий российских классиков.

Настоящая фамилия писательницы — Потапкина, и ей принадлежат 55 книг, ориентированных на молодежную аудиторию.

Ранее рассказывали, что книги красноярской писательницы Анны Джейн вошли в ТОП-10 бестселлеров 2024 года.