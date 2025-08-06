Депутаты Башкирии хотят ввести новые меры поддержки людей с ОВЗ

В Башкирии депутаты Госсобрания в ходе осенней сессии рассмотрят поправки в региональный закон о физкультуре и спорте, направленные на улучшение условий для граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Согласно предлагаемым изменениям, люди с инвалидностью смогут получать реабилитационную помощь не только в государственных учреждениях, но и в частных спортивных клубах, специализированных центрах и других организациях негосударственного сектора.
Как пояснил спикер Курултая Константин Толкачев, это расширение возможностей позволит сделать реабилитационные услуги более доступными. Финансирование будет осуществляться через систему государственного социального заказа. Законопроект также устанавливает механизм отбора организаций, которые смогут предоставлять социальные услуги за счёт бюджетных средств.
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