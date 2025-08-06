Космонавта Талгата Мусабаева проводили в последний путь в Алматы

«Быть космонавтом — нелегкий путь. Это требует огромных усилий, несгибаемой воли и железной дисциплины. Талгат был человеком, который никогда не сворачивал с пути и всегда достигал цели. Именно этот характер сделал его выдающейся личностью», — сказал Карин.