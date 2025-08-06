Космонавта Талгата Мусабаева проводили в последний путь в Алматы

АЛМАТЫ, 6 июля — Sputnik. В Алматы в последний путь проводили Героя России, Халык кахарманы (с казахского Народного героя) — космонавта Талгата Мусабаева, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
По словам госсоветника Ерлана Карина, организовать прощание с героическим соотечественником на высшем уровне поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Быть космонавтом — нелегкий путь. Это требует огромных усилий, несгибаемой воли и железной дисциплины. Талгат был человеком, который никогда не сворачивал с пути и всегда достигал цели. Именно этот характер сделал его выдающейся личностью», — сказал Карин.
Попрощаться с космонавтом пришли казахстанские космонавты Айдын Айымбетов, Тохтар Аубакиров, министр обороны Даурен Косанов, глава Генштаба Бахытжан Ертай, общественные деятели, депутаты и другие официальные лица.
Специальным гостем на траурной церемонии стал спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству в космосе, замглавы «Роскосмоса», бывший космонавт Сергей Крикалев.
Сегодня в Алматы Талгата Мусабаева проводили в последний путь.
Гроб с телом космонавта по воинской традиции установили на лафете пушки, которую везла боевая машина десанта в траурном уборе.
Похоронен он будет на кладбище Кенсай в Алматы.
В день полета Гагарина кричал свое имя
Он рассказал также, что 12 апреля 1961 года, когда Юрий Гагарин полетел в космос, «весь мир кричал его имя».
«А Талгат в тот момент закричал: “Талгат Мусабаев”, — рассказал Карин. — Он отправился в космос в 43 года, а позже посвятил себя развитию отечественной космической отрасли».
Талгату Амангельдиевичу было 10 лет, когда Гагарин полетел в космос, напомнил госсоветник.
Талгат Мусабаев родился 7 января 1951 года в Жамбылском районе Алматинской области.
В разные годы он занимал пост председателя Национального космического агентства Казахстана, был советником президента и сенатором парламента.