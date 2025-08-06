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Космонавта Талгата Мусабаева проводили в последний путь в Алматы

На траурной церемонии выступавшие говорили теплые слова о легендарном земляке.

Источник: wikimedia

АЛМАТЫ, 6 июля — Sputnik. В Алматы в последний путь проводили Героя России, Халык кахарманы (с казахского Народного героя) — космонавта Талгата Мусабаева, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

По словам госсоветника Ерлана Карина, организовать прощание с героическим соотечественником на высшем уровне поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Быть космонавтом — нелегкий путь. Это требует огромных усилий, несгибаемой воли и железной дисциплины. Талгат был человеком, который никогда не сворачивал с пути и всегда достигал цели. Именно этот характер сделал его выдающейся личностью», — сказал Карин.

Попрощаться с космонавтом пришли казахстанские космонавты Айдын Айымбетов, Тохтар Аубакиров, министр обороны Даурен Косанов, глава Генштаба Бахытжан Ертай, общественные деятели, депутаты и другие официальные лица.

Специальным гостем на траурной церемонии стал спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству в космосе, замглавы «Роскосмоса», бывший космонавт Сергей Крикалев.

Сегодня в Алматы Талгата Мусабаева проводили в последний путь.

Гроб с телом космонавта по воинской традиции установили на лафете пушки, которую везла боевая машина десанта в траурном уборе.

Похоронен он будет на кладбище Кенсай в Алматы.

В день полета Гагарина кричал свое имя

Он рассказал также, что 12 апреля 1961 года, когда Юрий Гагарин полетел в космос, «весь мир кричал его имя».

«А Талгат в тот момент закричал: “Талгат Мусабаев”, — рассказал Карин. — Он отправился в космос в 43 года, а позже посвятил себя развитию отечественной космической отрасли».

Талгату Амангельдиевичу было 10 лет, когда Гагарин полетел в космос, напомнил госсоветник.

Талгат Мусабаев родился 7 января 1951 года в Жамбылском районе Алматинской области.

В разные годы он занимал пост председателя Национального космического агентства Казахстана, был советником президента и сенатором парламента.