«Хабаровские авиалинии» расширяют расписание рейсов в Чумикан

Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» открыла продажу дополнительных билетов на сентябрьские рейсы в село Чумикан. Новые рейсы добавлены по средам и пятницам, тогда как ранее перелеты выполнялись только по понедельникам. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.