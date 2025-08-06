«Хабаровские авиалинии» расширяют расписание рейсов в Чумикан

Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» открыла продажу дополнительных билетов на сентябрьские рейсы в село Чумикан. Новые рейсы добавлены по средам и пятницам, тогда как ранее перелеты выполнялись только по понедельникам. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Билеты будут доступны на официальном сайте авиакомпании с 14 часов накануне полета, в кассах и у партнерских агентств. Напомним, что перевозки осуществляются совместно с авиакомпанией «Аврора» в рамках Единой дальневосточной авиакомпании.
Рейсы будут выполняться по прежнему расписанию. Полет Хабаровск — Николаевск-на-Амуре (туда — обратно) выполняется на самолетах DHC-8-Q400, а Николаевск-на-Амуре — Чумикан (туда — обратно) — на воздушных судах L-410.
Это решение позволит удовлетворить возросший спрос на перелеты в отдаленные районы Хабаровского края в начале осени.