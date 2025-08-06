В самарской «ЗИМ Галерее» 10 августа пройдёт экскурсия по выставке Алсу Коуки Амри

10 августа в 16:00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» состоится заключительная авторская экскурсия (12+) Алсу Коуки Амри по выставке «Фактура памяти».
Выставка — первая персональная экспозиция художницы. Проект исследует тему памяти и личного наследия, передающегося сквозь поколения — не только в вещах, но и в привычках, взглядах и убеждениях.
Экскурсия пройдет в рамках финисажа выставки. Адрес: Ново-Садовая, 106, корп. 155. Вход — свободный.
Ранее мы писали, что 7 августа в Самарском художественном музее откроется выставка Георгия Кикина «Путник» (0+).
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