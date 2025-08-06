Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В самарской «ЗИМ Галерее» 10 августа пройдёт экскурсия по выставке Алсу Коуки Амри

10 августа в 16:00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» состоится заключительная авторская экскурсия (12+) Алсу Коуки Амри по выставке «Фактура памяти».

10 августа в 16:00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» состоится заключительная авторская экскурсия (12+) Алсу Коуки Амри по выставке «Фактура памяти».

Выставка — первая персональная экспозиция художницы. Проект исследует тему памяти и личного наследия, передающегося сквозь поколения — не только в вещах, но и в привычках, взглядах и убеждениях.

Экскурсия пройдет в рамках финисажа выставки. Адрес: Ново-Садовая, 106, корп. 155. Вход — свободный.

Ранее мы писали, что 7 августа в Самарском художественном музее откроется выставка Георгия Кикина «Путник» (0+).

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.