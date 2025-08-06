В Омской области не хватает медиков — их не привлекает даже зарплата в 85 тысяч

Всего в текущем году в регионе зарегистрировано 1,7 тысячи предложений для врачей — 12% от общего числа в СФО. Средняя зарплата специалистов достигла 84,8 тысячи рублей, что превышает ожидания многих соискателей. Однако кадровый голод остается, особенно в отдаленных районах региона.