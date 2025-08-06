Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области не хватает медиков — их не привлекает даже зарплата в 85 тысяч

В регионе на одну вакансию претендует менее одного специалиста.

Источник: Комсомольская правда

Летом 2025 года Омская область столкнулась с острым дефицитом медицинских кадров. По данным сервиса hh.ru, на каждую врачебную вакансию приходится всего 0,6 резюме. Это создает серьезные проблемы для системы здравоохранения.

Всего в текущем году в регионе зарегистрировано 1,7 тысячи предложений для врачей — 12% от общего числа в СФО. Средняя зарплата специалистов достигла 84,8 тысячи рублей, что превышает ожидания многих соискателей. Однако кадровый голод остается, особенно в отдаленных районах региона.

Увеличенная нагрузка на работающих медиков и снижение качества обслуживания стали прямым следствием сложившейся ситуации.

Ранее «КП Омск» сообщила, что область перевыполняет план по возведению жилья.