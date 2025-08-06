В Омской области не хватает медиков — их не привлекает даже зарплата в 85 тысяч

Летом 2025 года Омская область столкнулась с острым дефицитом медицинских кадров. По данным сервиса hh.ru, на каждую врачебную вакансию приходится всего 0,6 резюме. Это создает серьезные проблемы для системы здравоохранения.
Всего в текущем году в регионе зарегистрировано 1,7 тысячи предложений для врачей — 12% от общего числа в СФО. Средняя зарплата специалистов достигла 84,8 тысячи рублей, что превышает ожидания многих соискателей. Однако кадровый голод остается, особенно в отдаленных районах региона.
Увеличенная нагрузка на работающих медиков и снижение качества обслуживания стали прямым следствием сложившейся ситуации.
Ранее «КП Омск» сообщила, что область перевыполняет план по возведению жилья.