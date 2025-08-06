Два новых магистральных маршрута свяжут восток и юго-восток Москвы

С 9 августа в столице начнут работу два новых магистральных маршрута. Они свяжут Восточный и Юго-Восточный административные округа столицы. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать наземный городской транспорт и делать поездки удобнее для тысяч москвичей и гостей столицы. Новые магистральные маршруты образуют хордовый коридор между ЮВАО и ВАО. Около 40 современных автобусов и электробусов российского производства будут подъезжать ближе к станциям метро, МЦД и социальным объектам, а также помогут пассажирам комфортнее и быстрее передвигаться между районами и округами», — отметил Максим Ликсутов.
Так, маршрут М64 заменит Т64. Автобусы станут ходить от станции метро «Выхино» и в район Ивановское. Кроме того, путем слияния маршрутов Т74 и № 232 появится маршрут М74. Электробусы проследуют от станции Курьяново второго Московского центрального диаметра (МЦД) до станции Новогиреево МЦД-4 через шесть районов столицы, восемь станций метро и МЦД.
У новых маршрутов будет общий участок между станцией метро «Выхино» и остановкой «Управа района Вешняки». Здесь можно будет сделать пересадку с одного магистрального маршрута на другой. Бесплатно пересесть или вернуться на тот же маршрут можно в течение 90 минут. Для этого нужно привязать карту «Тройка» в личном кабинете приложения «Метро Москвы» или «Московский транспорт» и оплатить первую поездку. Бесплатные пересадки активируются в течение 24 часов.
Система бесплатных пересадок помогает делать поездки еще более выгодными. Благодаря ей пассажиры суммарно сэкономили более 83,7 миллиона рублей с начала года и более 667 миллионов рублей за весь период ее работы.
Кроме того, с 9 августа маршрут Т30 начнет работать под № 650. Трасса маршрута не изменится.
В соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.
Кроме того, в рамках нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом более чем для 30 миллионов жителей 11 регионов России.