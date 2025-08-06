Два новых магистральных маршрута свяжут восток и юго-восток Москвы

У новых маршрутов будет общий участок между станцией метро «Выхино» и остановкой «Управа района Вешняки». Здесь можно будет сделать пересадку с одного магистрального маршрута на другой. Бесплатно пересесть или вернуться на тот же маршрут можно в течение 90 минут. Для этого нужно привязать карту «Тройка» в личном кабинете приложения «Метро Москвы» или «Московский транспорт» и оплатить первую поездку. Бесплатные пересадки активируются в течение 24 часов.