Участок Крылатской улицы будет временно закрыт 9 августа

В связи с проведением чемпионата России по триатлону 9 августа временно закроют движение на Крылатской улице и в местном проезде.
Так, с 07:00 до 13:00 нельзя будет проехать по участку Крылатской улицы от дома 2а до дома 14. В этот же период закроют местный проезд от дома 2а до дома 2, строения 2 на Крылатской улице.
Также 9 августа с 00:01 до окончания мероприятия на этих участках временно запретят парковку.
Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений. Подробная информация размещена на официальном сайте Центра организации дорожного движения.