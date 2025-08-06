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Участок Крылатской улицы будет временно закрыт 9 августа

Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты поездок с учетом ограничений.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В связи с проведением чемпионата России по триатлону 9 августа временно закроют движение на Крылатской улице и в местном проезде.

Так, с 07:00 до 13:00 нельзя будет проехать по участку Крылатской улицы от дома 2а до дома 14. В этот же период закроют местный проезд от дома 2а до дома 2, строения 2 на Крылатской улице.

Также 9 августа с 00:01 до окончания мероприятия на этих участках временно запретят парковку.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений. Подробная информация размещена на официальном сайте Центра организации дорожного движения.