Российские школьники примут участие в выставке юных изобретателей в Японии

«На мы очень переживаем самом деле перед выступлением, потому что для нас это много значит. Но при этом мы готовы! У нас и прототипы хорошие, и есть раздаточные материалы, которые смогут еще больше познакомить людей с нашим проектом. Мы взбудоражены, взбодрены и готовы побеждать!», — заявила РИА Новости Анастасия Сучко из Норильска, соразработчик проекта, призванного на помощь людям с ограниченными возможностями зрения насладиться искусством.