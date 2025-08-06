В Новосибирске с 8 по 10 августа будут отмечать День физкультурника

День физкультурника в Новосибирске в 2025 году будут отмечать сразу три дня — с 8 по 10 августа. В этот период яркие спортивные мероприятия пройдут в городских парках и на Михайловской набережной.
Как сообщили в дирекции городских парков, 8 августа праздник отметят в Первомайском парке. Для гостей подготовили концерт и мастер-класс по футболу. Также все желающие смогут попробовать свои силы в подтягиваниях и народном жиме. В этот же день насыщенная программа с концертом пройдет в парке «Березовая роща».
9 августа праздничные мероприятия пройдут в Затулинском парке. Там проведут зарядку и показательную тренировку от Академии единоборств. В этот же день масштабный спортивный праздник отметят на Михайловской набережной. Гости мероприятия смогут принять участие в спартакиаде, сдать нормативы ГТО и многое другое.
А 10 августа День физкультурника отметят в парке имени С. М. Кирова. Там участников праздника ждет мини-футбол, танцы, тхэквондо и веселые старты.