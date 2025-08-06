В Новосибирске с 8 по 10 августа будут отмечать День физкультурника

Как сообщили в дирекции городских парков, 8 августа праздник отметят в Первомайском парке. Для гостей подготовили концерт и мастер-класс по футболу. Также все желающие смогут попробовать свои силы в подтягиваниях и народном жиме. В этот же день насыщенная программа с концертом пройдет в парке «Березовая роща».