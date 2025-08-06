Пермский ученый рассказал о приближающейся к Земле комете 3I/ATLAS: стоит ли бояться

Размер кометы — примерно 10−12 км в диаметре. Из-за огромной скорости около 209 тысяч км/ч ученые не смогут отправить космический аппарат для ее изучения. Гарвардский астрофизик Ави Леб предположил, что размеры кометы подозрительны, а траектория слишком точно совпадает с плоскостью вращения планет. По его мнению, это может быть инопланетный зонд. Евгений Бурмистров считает, что пока нет доказательств этой гипотезы, но комета — уникальный объект, который поможет узнать больше о Вселенной.