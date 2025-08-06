Пермский ученый рассказал о приближающейся к Земле комете 3I/ATLAS: стоит ли бояться

«Сейчас комета уже находится внутри орбиты Юпитера, двигаясь к Марсу. В октябре 2025 года она пройдет на расстоянии 210 млн км от Солнца, а минимальное расстояние до Земли составит 240 млн км. По текущим расчетам, она не представляет для нас угрозы», — рассказал Бурмистров.
Во время движения 3I/ATLAS даже не пересечет орбиту Земли. По расчетам ученых, в процессе путешествия по нашей Солнечной системе комета гораздо ближе будет приближаться к Марсу — 28 млн км, Венере — 97 млн км и Юпитеру — 54 млн км.
По словам исследователя, приближаясь к Солнцу, тело ускорится из-за его гравитации, достигнув пиковой скорости в 68−70 км/с. Эта скорость намного больше третьей космической. Этого достаточно, чтобы преодолеть солнечное притяжение и покинуть систему. Иными словами, объект движется очень быстро, а пролетев мимо нас, он навсегда покинет Солнечную систему.
Размер кометы — примерно 10−12 км в диаметре. Из-за огромной скорости около 209 тысяч км/ч ученые не смогут отправить космический аппарат для ее изучения. Гарвардский астрофизик Ави Леб предположил, что размеры кометы подозрительны, а траектория слишком точно совпадает с плоскостью вращения планет. По его мнению, это может быть инопланетный зонд. Евгений Бурмистров считает, что пока нет доказательств этой гипотезы, но комета — уникальный объект, который поможет узнать больше о Вселенной.
Предполагается, что комета старше Солнца: ее возраст оценивают в более чем 7 млрд лет. Ученые изучили старые снимки и восстановили путь кометы, которая движется в той же плоскости, что и планеты Солнечной системы.
Ранее «ФедералПресс» писал, что говорят астрономы о возможных рисках, связанных с кометой 3I/ATLAS, которая уже этой зимой пройдет рядом с Землей.