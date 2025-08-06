Гендир ЦСК ВВС Харламов: клуб настроен серьезно на Кубок губернатора

Руководитель «летчиков» подчеркнул: команда готова показать фанатам яркую и боевую игру.
Напомним, Кубок губернатора Самарской области по хоккею (6+) пройдет в столице 63-го региона с 8-го по 10 августа. За трофей и автомобиль «Лада» сразятся местный ЦСК ВВС, АКМ из Тулы, «Южный Урал» из Орска и «Дизель» из Пензы.
Гендиректор «летчиков» Александр Харламов объяснил: на турнире можно проверить готовность коллектива и улучшить командный дух перед стартом нового розыгрыша ВХЛ.
«Для ЦСК ВВС — это большая ответственность. Выступаем на домашнем льду, при своих болельщиках. Команда настроена серьезно и готова показать яркий, боевой хоккей», — заявил Харламов.
Министр спорта 63-го региона Лидия Рогожинская добавила: Кубок губернатора — знаковое событие для губернии.
«Он состоится впервые, но, уверены, станет доброй традицией. Хотела бы отметить, что проведение такого мероприятия не было бы возможным без поддержки областного правительства и ГК “Полипласт”», — резюмировала Рогожинская.
Первый матч турнира начнется 8 августа в 13:00. Встретятся «Южный Урал» и «Дизель». ЦСК ВВС в этот же день в 19:00 сразится с соперником из Тулы.
Недавно «летчики» разгромили тольяттинскую «Ладью» — 7:1 (6+).
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