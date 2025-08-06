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Специалист рассказала о причине «заедания» стресса

Психолог Королева: кортизол стимулирует аппетит во время стресса.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

При испытывании стресса у людей чаще всего возникает аппетит. Поэтому в таких ситуациях, они начинают больше есть. Это связано с тем, что при употреблении сладкой и жирной пищи, физический и психологический механизмы быстро восстанавливается. Об этом NEWS.ru сообщила психолог Юлия Королева.

— Стресс активирует выброс гормона кортизола, который вызывает аппетит. стресс снижает уровень «гормона счастья» серотонина, а углеводы способны повышать его. Поэтому появляется тяга к шоколаду, булочкам и пирожным , — уточнила психолог.

Чтобы следить за такими перееданиями и срывами, нужно вести дневник питания и записывать причину голода. Во время напряжения и паники нужно осознанно стараться не думать о еде и переместить внимание на полезное действие или просто выпить стакан воды.