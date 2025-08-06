Специалист рассказала о причине «заедания» стресса

При испытывании стресса у людей чаще всего возникает аппетит. Поэтому в таких ситуациях, они начинают больше есть. Это связано с тем, что при употреблении сладкой и жирной пищи, физический и психологический механизмы быстро восстанавливается. Об этом NEWS.ru сообщила психолог Юлия Королева.