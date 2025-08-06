Новосибирск вновь остался без стабильного интернета 6 августа

За последние сутки сервис Downdetector зафиксировал почти тысячу жалоб от новосибирцев на проблемы с интернет-соединением, сообщает Сиб.фм.
Только за последний час поступило 27 обращений от пользователей, столкнувшихся с перебоями в работе сети. Особое недовольство вызывает нестабильность подключения как у мобильных, так и у проводных операторов.
Жители сообщают о крайне медленной загрузке веб-страниц, периодическом полном пропадании сигнала, а также невозможности выйти в интернет.
Лидером по количеству жалоб стал провайдер «Сибсеть» — на него приходится четверть всех обращений (24%). Также пользователи отмечают сложности с доступом к региональным интернет-ресурсам.
Ранее BFM-Новосибирск писал, что новые базовые станции и улучшенные скорости появились в Мошковском районе.