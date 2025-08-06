Главный токсиколог опроверг слухи о повышенной активности змей во Владивостоке

Второй вариант — развитие анафилактического шока, который может возникнуть не только после укуса змеи, но и в ответ на укус осы, шмеля, или при аллергии на продукты — красную икру, крабы, белок, морской гребешок. И, наконец, самый опасный сценарий, который произошёл с погибшим в Приморье и укушенным в районе бухты Емар, — когда яд, пробивая все ткани, попадает непосредственно в кровеносный сосуд и молниеносно разносится по организму. Это приводит к состоянию, известному как полная несвёртываемость крови. Первый признак которого — это кровавый понос.