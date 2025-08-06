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Главный токсиколог опроверг слухи о повышенной активности змей во Владивостоке

Общее количество пострадавших от рептилий сейчас колеблется в районе 20−22 человек.

Источник: PrimaMedia.ru

«Первый летальный случай за 17 лет», «анафилактический шок», «боролись за жизнь три дня»: этим летом тревожные новости о змеях в Приморье набирают обороты. Пока одни настороженно оглядываются по сторонам, другие предполагают, что активность рептилий в этом году особенно высока. Однако во Владивостокской клинической больнице № 2 успокаивают: ситуация остаётся в пределах нормы. Более 20 человек пострадали от укусов, но это, как утверждают в медучреждении, стандартная сезонная статистика, сообщает ИА PrimaMedia.

По словам заведующего отделением острых отравлений больницы № 2 и главного внештатного токсиколога Минздрава Приморья Кирилла Коростылева, никакого «пика» активности змей в этом году нет. Последние два пациента выписались буквально на днях, а сейчас в отделении не находится ни одного пострадавшего от укуса хладнокровных.

«Статистика из года в год одна и та же. Ничего не меняется. Общее количество на данный момент примерно человек 20−22. По большей части мужчины, грибники», — отметил Кирилл Коростылёв.

Врач добавил, что при укусе любой змеи, в том числе щитомордника, необходимо незамедлительно обратиться в больницу. Ведь дальнейшее состояние укушенного человека зависит от концентрации яда, попавшего в организм: реакция может ограничиться лёгким отёком, а может привести к тяжёлым последствиям.

Кирилл Коростылев также отметил, что недавний летальный случай — первый за последние 17 лет, и, скорее всего, причина кроется в длительной доставке пострадавшего до больницы. Абсолютно идентичная ситуация произошла после с грибником в районе бухты Емар, но благодаря своевременным действиям и высокому профессионализму врача скорой помощи жизнь пациента удалось спасти, рассказал токсиколог. Пациент уже давно выписан, при этом у него не было ни отёка ноги, ни стопы — лишь небольшое повреждение в месте укуса, без кровавой дорожки.

По словам специалиста, многие не понимают, что за помощью необходимо обратиться сразу. Граждане предпочитают выжидать, в результате чего обращаются за помощью уже ночью с выраженными отёками. А это значительно осложняет и задерживает лечение.

«Не существует какой-то сыворотки, вакцины от яда щитомордника. Первая помощь простая, о которой я всегда говорю: перестать двигаться. Чем больше вы двигаетесь, тем дальше идёт яд», — отметил специалист.

Врач отметил, что существует три основных типа течения после укуса змеи. Первый — классический вариант, когда яд попадает в окружающие ткани, например, кисть или стопу. В этом случае возникает местный отёк, «синюшность», гематомы.

Второй вариант — развитие анафилактического шока, который может возникнуть не только после укуса змеи, но и в ответ на укус осы, шмеля, или при аллергии на продукты — красную икру, крабы, белок, морской гребешок. И, наконец, самый опасный сценарий, который произошёл с погибшим в Приморье и укушенным в районе бухты Емар, — когда яд, пробивая все ткани, попадает непосредственно в кровеносный сосуд и молниеносно разносится по организму. Это приводит к состоянию, известному как полная несвёртываемость крови. Первый признак которого — это кровавый понос.

«Если такое происходит где-то в лесу или тайге, далеко от медпомощи, — шанс на выживание практически равен нулю», — подчеркнул врач.

Важно знать, что если грибник, турист или любой другой оказался укушенным и находится далеко от помощи, ни в коем случае нельзя делать крестообразные разрезы, перетягивать конечность, а также высасывать яд. Единственное, что нужно сделать — промыть рану, если есть перекись водорода. Если перекиси нет, достаточно просто закрыть поражённый участок кожи, чтобы минимизировать кровотечение. Главное — максимально ограничить движение мышц.