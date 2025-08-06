Умер глава Хлебенского поселения под Воронежем

Скончался глава Хлебенского поселения Николай Белебезьев, он ушел из жизни на 74-м году, об этом сообщила 5 августа глава Новоусманского района Татьяна Леонтьева. Николай Андреевич с 2005 года четыре раза избирался главой Хлебного. А начинал трудовую деятельность фрезеровщиком на Пермском телефонном заводе, служил в пограничных, потом учился Воронежском сельскохозяйственном институте, где изучал механизацию сельского хозяйства. Работал главным инженером на конезаводе «Культура» и в совхозе «Артамоновский», заместителем директора филиала «Катуховка».
— Жизнь Николая Андреевича — пример удивительной стойкости, мужества и бескорыстной преданности делу. Он был не только ответственным руководителем, но и добрым человеком, оставившим значимый след в жизни нашего района, отметила в некрологе Татьяна Леонтьева.