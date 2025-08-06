Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер глава Хлебенского поселения под Воронежем

Николаю Белебезьеву было 73 года.

Источник: администрация Новоусманского района

Скончался глава Хлебенского поселения Николай Белебезьев, он ушел из жизни на 74-м году, об этом сообщила 5 августа глава Новоусманского района Татьяна Леонтьева. Николай Андреевич с 2005 года четыре раза избирался главой Хлебного. А начинал трудовую деятельность фрезеровщиком на Пермском телефонном заводе, служил в пограничных, потом учился Воронежском сельскохозяйственном институте, где изучал механизацию сельского хозяйства. Работал главным инженером на конезаводе «Культура» и в совхозе «Артамоновский», заместителем директора филиала «Катуховка».

— Жизнь Николая Андреевича — пример удивительной стойкости, мужества и бескорыстной преданности делу. Он был не только ответственным руководителем, но и добрым человеком, оставившим значимый след в жизни нашего района, отметила в некрологе Татьяна Леонтьева.