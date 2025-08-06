МФЦ Иркутской области расширяет доступ к госуслугам

В регионе открылись два новых офиса МФЦ, а часть крупных центров теперь работает без выходных — семь дней в неделю, включая первую среду месяца, которая раньше была неприемной.
«Важно, чтобы жители могли получать государственные и муниципальные услуги рядом с домом, без длительного ожидания и по удобному графику. Новые офисы МФЦ — это реальный вклад в повышение качества жизни людей. Переход на семидневный режим — реакция на растущий запрос от жителей», — отметил министр цифрового развития и связи Иркутской области Александр Селедцов.
С конца прошлого года начался постепенный перевод крупнейших МФЦ региона на семидневную рабочую неделю, напоминает пресс-служба облправительства.
«Раньше у всех центров “Мои Документы” был единый неприемный день — первая среда месяца. В это время сотрудники проходили обучение. Сейчас благодаря сменному графику мы сохраняем эту важную практику: персонал центров, работающих семь дней в неделю, по очереди проходит обучение, не прерывая приема граждан. Это позволяет своевременно повышать квалификацию, осваивать новые сервисы и технологии, сохраняя при этом стабильную деятельность центров, работающих без выходных», — подчеркнул первый заместитель директора МФЦ Иркутской области Евгений Яковлев.
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