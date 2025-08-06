МФЦ Иркутской области расширяет доступ к госуслугам

«Раньше у всех центров “Мои Документы” был единый неприемный день — первая среда месяца. В это время сотрудники проходили обучение. Сейчас благодаря сменному графику мы сохраняем эту важную практику: персонал центров, работающих семь дней в неделю, по очереди проходит обучение, не прерывая приема граждан. Это позволяет своевременно повышать квалификацию, осваивать новые сервисы и технологии, сохраняя при этом стабильную деятельность центров, работающих без выходных», — подчеркнул первый заместитель директора МФЦ Иркутской области Евгений Яковлев.