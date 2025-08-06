Пермяков приглашают на персональную выставку Ланы Брайт «Над Мифом Миф»

Выставка работ художницы, путешествующей между странами, культурами и мирами, откроется в Пермской арт-резиденции 6 августа в 18:00.
Выставка «Над Мифом Миф» (0+) представляет самые последние впечатления Ланы Брайт после возвращения на родину, в Пермь. После тридцати лет жизни и работы в западной Европе (Нидерланды, Амстердам) художница привезла с собой богатый жизненный опыт и знания о человеческой природе, выражая их в символических живописных полотнах, все самые важные идеи ее и аспекты.
Сравнивая культуры Запада и Востока, автор предлагает взглянуть в суть и смысл традиционных представлений о любви, женственности, красоте. Работы полны символического смысла, а в каждой работе зашифровано личное переживание, трансформированное в визуальное высказывание.
Лана Брайт начала свой творческий путь как иллюстратор детских книг, добилась на этом поприще больших успехов, но только через живопись художник получает возможность полностью раскрыться и доверить свои чувства холсту и краскам. В живописи автор верна себе и сохраняет литературность, образность и повествовательность. Ее картины полны теплого свечения, создают ощущение доверия, дарят тихую надежду на любовь и понимание.
Хозяйка Медной Горы, Снегурочка, Царевич, Пандора, Херувимы, Нимфы, восточные красавицы и коты — все представленные на выставке полотна созданы заново или переработаны новыми слоями. Выставка «Над Мифом Миф» — начало пути художницы в новую жизнь, жизнь в России.
Выставка продлится до 31 августа.