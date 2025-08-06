Пермяков приглашают на персональную выставку Ланы Брайт «Над Мифом Миф»

Выставка «Над Мифом Миф» (0+) представляет самые последние впечатления Ланы Брайт после возвращения на родину, в Пермь. После тридцати лет жизни и работы в западной Европе (Нидерланды, Амстердам) художница привезла с собой богатый жизненный опыт и знания о человеческой природе, выражая их в символических живописных полотнах, все самые важные идеи ее и аспекты.