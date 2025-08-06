Хамство и беспредел: жители и гости островов Владивостока устали от сложностей с покупкой билетов на паром

Как пишет один из городских telegram-каналов, один из пассажиров пришёл в кассу к 6 утра, оказался в очереди третьим, но на нём билеты закончились. (Кассы начинают работу с 08:00). В те дни, когда их всё-таки удаётся добыть, судно, курсирующее между Владивостоком и островами, ходит полупустым — то есть билеты на рейсы раскупают для «мёртвых душ».
В отзывах на вокзал прибрежных морских сообщений Владивостока также встречаются упоминания о сложностях с приобретением билетов на острова, в том числе жителями островных территорий, которые имеют право резервировать билеты:
«Введите лимит продажи количества билетов в одни руки. Стояли с 6.30 в очереди примерно 20-е, дошли до кассы, а билеты уже закончились» (отзыв от 26 июля 2025 года);
«Выкупая заранее забронированный билет, была вынуждена выслушать хамство от кассира, так как 30.05.2024 был запланирован массовый вывоз детей в лагерь “Цитрус” (расположен на острове Попова — прим. ред.), и количество билетов ограничено. Массовые выезды должны быть на спецрейсе, а не на обычном муниципальном!».
«Хамство и беспредел. После трёх человек в очереди билеты на рейс за двое суток уже закончились. Выкуплены якобы военными без их присутствия» (отзыв от 31 августа 2023 года).
В администрации Владивостока отреагировали публикацию о проблемах с продажей билетов на острова. По информации городского управления транспорта, основной задачей пассажирских перевозок морским является обеспечение транспортной доступности материковой части города для жителей островных территорий (на островах Попова и Рейнеке имеют постоянную и временную регистрацию более 2 тысяч человек). По мнению специалистов управления, при открытии онлайн-продаж билеты будут раскупать незамедлительно, особенно в туристический сезон, и жители островов лишатся возможности выбираться на материк, где большинство островитян работают. Также специалисты ожидают в случае реализации онлайн-продаж обострения ситуации со спекулятивными продажами билетов, так как контролировать, кем и в каких количествах приобретаются билеты, перевозчик уже не сможет.
Последнее утверждение, однако, не сходится со сложившейся ситуацией, когда билеты массово выкупаются для разных целей, при этом по факту паром ходит полупустой.
Наконец, в прозрачности продаж билетов заставляет усомниться отсутствие безналичной оплаты. (По отзывам пассажиров, терминалы безналичной оплаты на вокзале замечены были, но почему-то от их использования сотрудники категорически отказываются).