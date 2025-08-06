Хамство и беспредел: жители и гости островов Владивостока устали от сложностей с покупкой билетов на паром

В администрации Владивостока отреагировали публикацию о проблемах с продажей билетов на острова. По информации городского управления транспорта, основной задачей пассажирских перевозок морским является обеспечение транспортной доступности материковой части города для жителей островных территорий (на островах Попова и Рейнеке имеют постоянную и временную регистрацию более 2 тысяч человек). По мнению специалистов управления, при открытии онлайн-продаж билеты будут раскупать незамедлительно, особенно в туристический сезон, и жители островов лишатся возможности выбираться на материк, где большинство островитян работают. Также специалисты ожидают в случае реализации онлайн-продаж обострения ситуации со спекулятивными продажами билетов, так как контролировать, кем и в каких количествах приобретаются билеты, перевозчик уже не сможет.