Крошечные яйца «С-3» замечены в магазинах Новосибирска

По данным Infopro54, категория «С-3» охватывает яйца наименьшего размера, чей вес колеблется от 35 до 44 граммов. Несмотря на их редкость в розничной торговле, их производство регламентируется ГОСТом 31654−2012. Сотрудница одного из новосибирских супермаркетов подтвердила недавнее появление таких яиц в продаже.
Начиная с 2023 года, яйца третьей категории стали более распространенными в российских магазинах. Птицеводческие хозяйства применяют разнообразные методы продвижения, чтобы стимулировать их сбыт. К примеру, в ряде регионов их позиционируют как идеальный ингредиент для салатов, а в Новосибирске они продаются под названием «kids», намекая на то, что они снесены молодыми курами.