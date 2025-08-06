Крошечные яйца «С-3» замечены в магазинах Новосибирска

Начиная с 2023 года, яйца третьей категории стали более распространенными в российских магазинах. Птицеводческие хозяйства применяют разнообразные методы продвижения, чтобы стимулировать их сбыт. К примеру, в ряде регионов их позиционируют как идеальный ингредиент для салатов, а в Новосибирске они продаются под названием «kids», намекая на то, что они снесены молодыми курами.