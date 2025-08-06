В Перми отремонтируют детский сад за 8 миллионов рублей

В Перми запланирован капитальный ремонт детского сада «Планета “Здорово”», расположенного на улице Целинной, 11а. Стоимость работ по контракту составляет 8,4 миллионов рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Заказчиком выступает администрация самого учреждения. Подрядчику предстоит завершить все ремонтные работы до 25 декабря текущего года, после чего он должен будет предоставить пятилетнюю гарантию на выполненные работы.
Планируется обновление фасада здания, замена полов, окон, дверей, а также внутренняя и внешняя отделка помещений. Прием заявок на участие в конкурсе открыт до 18 августа.