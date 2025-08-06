В Красноярском крае автомобиль сбил лошадь — погибли водитель и животное

В Красноярском крае автомобиль сбил лошадь, которая вышла на проезжую часть. Последствия печальные — погибли и водитель, и животное. Как рассказали в ГАИ, это произошло сегодня утром, 6 августа, в районе поселка Горячегорск Шарыповского муниципального округа. За рулем отечественного автомобиля «ВАЗ» находился 19-летний местный житель. Возможно, ему не хватило опыта, чтобы справиться с ситуацией. Судя по фото, машину вынесло на обочину, от нее осталась груда искореженного металла.