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В Красноярском крае автомобиль сбил лошадь — погибли водитель и животное

За сутки в регионе произошло два наезда на животных на дорогах.

Источник: УГИБДД РФ по Красноярскому краю

В Красноярском крае автомобиль сбил лошадь, которая вышла на проезжую часть. Последствия печальные — погибли и водитель, и животное. Как рассказали в ГАИ, это произошло сегодня утром, 6 августа, в районе поселка Горячегорск Шарыповского муниципального округа. За рулем отечественного автомобиля «ВАЗ» находился 19-летний местный житель. Возможно, ему не хватило опыта, чтобы справиться с ситуацией. Судя по фото, машину вынесло на обочину, от нее осталась груда искореженного металла.

Накануне вечером на 729-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Козульском районе неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил косулю, перебегавшую дорогу. От удара косулю отбросило во встречную «Митсубиси». 28-летнему водителю повезло, не пострадал, а вот его пассажирки, 55-летняя женщина и 2-летняя девочка, были доставлены в медицинское учреждение.