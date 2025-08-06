«Наше всё». В Омске открылась выставка, посвящённая Леониду Мартынову

«Морской город», «Река Тишина», «Плоский город», «Степной Вавилон». Узнали, о чём идёт речь? Конечно, о городе Омске и реке Омь. Все эти образы придумал поэт и журналист Леонид Мартынов. Самому омскому из творцов в преддверии Дня города и 120-летия со дня его рождения посвятили большую выставку под названием «Человек, который придумал Омск» (0+). Её торжественно открыли в музее имени Врубеля 31 июля.
«Каждый из нас в голове держит какой-то образ Омска. Но суметь им поделиться так, чтобы это стало частью восприятия всех остальных людей, сложно. Мы, современные омичи, во многом видим наш город уже таким, каким его когда-то увидел и описал Леонид Мартынов», — отметил старший научный сотрудник музея и сокуратор выставки Евгений Груздов.
«Омск его не отпустил».
Леонид Мартынов родился в Омске и прожил в городе половину жизни. Знаковым произведением стал его сборник «Воздушные фрегаты» (6+), в котором он переосмыслил историю города. Поэт стал творцом омских мифов. Например, яркие детские воспоминания Врубеля о сирени за окном — придумка Мартынова. Он также утверждал, что Омск расположен на месте, где раньше было море, чем объясняется его плоский ландшафт. Затем художники использовали эти образы в своих работах.
«Мартынов для Омска, как Пушкин для России, — наше всё. Благодаря ему в зале музея собралось столько интересных работ об Омске. Мы можем увидеть город по-разному. В нашем городе он прожил половину жизни, другую жил в Москве, но Омск его не отпустил. Поэт его не покинул. В Москве он начал писать не только воспоминания, мемуарную прозу, но ведь он создал многие стихи об Омске именно в 60−70-е годы. То есть памятью он всё равно возвращался в этот город», — отметила создатель выставки Юлия Зародина.
В городе немало памятных мест, посвящённых поэту. Это дом на улице Красных Зорь, где Леонид Мартынов жил, далее — здание на улице Лермонтова, где проходили заседания литературно-художественного кружка, в которых участвовал поэт. Первый литературный вечер Мартынова состоялся в драматическом театре, а учился он в Первой мужской гимназии на улице Тарской. Именем поэта назван бульвар.
Мартыновский Омск.
В зале музея собрали около 100 произведений живописи, графики и других экспонатов из музеев имени Врубеля, «Искусство Омска», «Либеров-центр» и библиотеки имени Пушкина. Жемчужиной коллекции стали вещи из личного архива поэта, привезённые из его дома в Москве, где он прожил и проработал 23 года.
«Волей судьбы мы с моей мамой Галиной Суховой стали хранителями рукописей, библиотеки и даже коллекции камней, которые поэт собирал везде: на море, в деревнях, на Воробьёвых горах. Камни лежат на подоконнике, на столе, на книжных полках, где они создают группы каких-то существ, очень уютно здесь живущих. Но главное, конечно, это рукописи Леонида Мартынова. Нашей задачей было не только сохранение, но и их разбор. В результате мы выпустили в 2008 году книгу не печатавшихся при жизни поэта стихотворений и новелл под названием “Дар будущему” (0+). К настоящему моменту я собрала ещё одну книгу (6+), в которую вошли и уже новые, выявленные в архиве стихотворения», — рассказала Лариса Сухова, хранитель коллекции Мартынова в Москве.
Выставка состоит из двух частей. «Омский Мартынов» — раздел, посвящённый Омску, — такому, каким его видел сам Мартынов. Здесь рассказывается о детских впечатлениях, людях, окружающих его, и становлении как личности. Представлены редкие документальные материалы из личного архива Мартынова, включая его мемуары, книги, фотографии и зарисовки. «Мартыновский Омск» отражает облик Омска через живопись и графику омских художников: Кондратия Белова, Андрея Машанова, Георгия Кичигина, Ивана Желиостова и других. Посетить выставку можно до 5 октября этого года.
Впервые материал был опубликован в газете «Ваш Ореол».