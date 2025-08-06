«Наше всё». В Омске открылась выставка, посвящённая Леониду Мартынову

«Волей судьбы мы с моей мамой Галиной Суховой стали хранителями рукописей, библиотеки и даже коллекции камней, которые поэт собирал везде: на море, в деревнях, на Воробьёвых горах. Камни лежат на подоконнике, на столе, на книжных полках, где они создают группы каких-то существ, очень уютно здесь живущих. Но главное, конечно, это рукописи Леонида Мартынова. Нашей задачей было не только сохранение, но и их разбор. В результате мы выпустили в 2008 году книгу не печатавшихся при жизни поэта стихотворений и новелл под названием “Дар будущему” (0+). К настоящему моменту я собрала ещё одну книгу (6+), в которую вошли и уже новые, выявленные в архиве стихотворения», — рассказала Лариса Сухова, хранитель коллекции Мартынова в Москве.