Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Между Владивостоком и южнокорейским Сокчо вновь начал ходить паром

После полуторагодового перерыва между Владивостоком и портом Сокчо, расположенном на северо-востоке Республики Корея, начал ходить паром. Об этом сообщает сайт правительства Приморья.

Источник: AP 2024

Пока среднегабаритный автомобильный паром «Восточная жемчужина» грузоподъемностью 6000 тонн будет курсировать раз в неделю по вторникам. Первое время судно будет перевозить только грузы. Первых пассажиров планируется начать перевозить через месяц. Кроме того, корейская сторона обещает в следующем году увеличить частоту рейсов до двух в неделю.

Паромное сообщение между Владивостоком и Сокчо было прервано в феврале 2024 года из-за финансовых проблем, которые испытывала судоходная компания. Теперь организация сменилась, но судно осталось тем же.

Возрожденный маршрут — не единственный, связывающий Владивосток и Республику Корея. Ранее «РГ» писала, что между столицей Приморья и Донхэ уже третий год действует морское паромное сообщение.