Между Владивостоком и южнокорейским Сокчо вновь начал ходить паром

Пока среднегабаритный автомобильный паром «Восточная жемчужина» грузоподъемностью 6000 тонн будет курсировать раз в неделю по вторникам. Первое время судно будет перевозить только грузы. Первых пассажиров планируется начать перевозить через месяц. Кроме того, корейская сторона обещает в следующем году увеличить частоту рейсов до двух в неделю.