Между Владивостоком и южнокорейским Сокчо вновь начал ходить паром

Пока среднегабаритный автомобильный паром «Восточная жемчужина» грузоподъемностью 6000 тонн будет курсировать раз в неделю по вторникам. Первое время судно будет перевозить только грузы. Первых пассажиров планируется начать перевозить через месяц. Кроме того, корейская сторона обещает в следующем году увеличить частоту рейсов до двух в неделю.
Паромное сообщение между Владивостоком и Сокчо было прервано в феврале 2024 года из-за финансовых проблем, которые испытывала судоходная компания. Теперь организация сменилась, но судно осталось тем же.
Возрожденный маршрут — не единственный, связывающий Владивосток и Республику Корея. Ранее «РГ» писала, что между столицей Приморья и Донхэ уже третий год действует морское паромное сообщение.