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В Молдове с начала года цены на продукты выросли почти на треть: Что подорожало больше всего

Цены на сельскохозяйственную продукцию в Молдове выросли в среднем на 28,4% за первые шесть месяцев года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: Комсомольская правда

Наибольшее увеличение цен зафиксировано на ягоды и косточковые фрукты, стоимость которых выросла вдвое. Данные опубликовало Национальное бюро статистики.

Так, цены на продукцию растениеводства выросли на 41,1%, а на продукцию животноводства — в среднем на 3,9%. Значительный рост цен зафиксирован на подсолнечник (47%), семечковые фрукты (44,7%), зерновые и зернобобовые культуры (35,4%), рапс (20,8%) и овощи (14,6%).

Среди продукции животноводства наибольший рост цен зафиксирован на овец и коз в живом весе (+40,5%), яйца (+28,3%) и птицу (+8,9%). В то же время, цены на свиней и крупный рогатый скот в живом весе немного снизились, пишет ipn.md.