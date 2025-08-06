В Молдове с начала года цены на продукты выросли почти на треть: Что подорожало больше всего

Наибольшее увеличение цен зафиксировано на ягоды и косточковые фрукты, стоимость которых выросла вдвое. Данные опубликовало Национальное бюро статистики.
Так, цены на продукцию растениеводства выросли на 41,1%, а на продукцию животноводства — в среднем на 3,9%. Значительный рост цен зафиксирован на подсолнечник (47%), семечковые фрукты (44,7%), зерновые и зернобобовые культуры (35,4%), рапс (20,8%) и овощи (14,6%).
Среди продукции животноводства наибольший рост цен зафиксирован на овец и коз в живом весе (+40,5%), яйца (+28,3%) и птицу (+8,9%). В то же время, цены на свиней и крупный рогатый скот в живом весе немного снизились, пишет ipn.md.