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Аварийное отключение электричества произошло в р.п. Маркова Иркутского района

Специалисты выехали для выяснения причины случившегося.

Источник: IrkutskMedia.ru

Аварийное отключение электричества произошло в р. п. Маркова Иркутского района в 14:39 сегодня, 6 августа. Под отключение попала часть домов в микрорайоне Берёзовый на улицах: Академика Сахарова, Верхняя, Весенняя, Городская, Овражная, Подгорная, Пригородная, Тихая, Центральная, Юности, а также часть домов в микрорайоне Изумрудный на улицах: Березовая, Грибной, Кольцевая, Лесной, Магистральная, Таёжная, Центральная, Ягодный, квартал Южный парк, а также в ДНТ «Воин», СНТ «Ивушки», пишет ИА IrkutskMedia.

В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Южных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 18:00.