Аварийное отключение электричества произошло в р. п. Маркова Иркутского района в 14:39 сегодня, 6 августа. Под отключение попала часть домов в микрорайоне Берёзовый на улицах: Академика Сахарова, Верхняя, Весенняя, Городская, Овражная, Подгорная, Пригородная, Тихая, Центральная, Юности, а также часть домов в микрорайоне Изумрудный на улицах: Березовая, Грибной, Кольцевая, Лесной, Магистральная, Таёжная, Центральная, Ягодный, квартал Южный парк, а также в ДНТ «Воин», СНТ «Ивушки», пишет ИА IrkutskMedia.