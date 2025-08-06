Андрей Бочаров проверил ход капремонта детской поликлиники № 31

В ходе рабочей поездки Андрей Бочаров поставил задачи по завершению ремонта на данном объекте к 1 сентября. Также губернатор поручил уже в следующем году начать возведение новой поликлиники в микрорайоне Долина. Кроме того, планируется и перевод на новые современные площади отделения, располагающегося на цокольном этаже дома на ул. Запорожской, 3.