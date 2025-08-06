В Казани 30 августа пройдут скачки с участием лучших лошадей России

Ранее скачки на приз президента России уже проводились в столице региона в 2005 и 2011 годах. Однако в течение нескольких лет мероприятие не проводилось. Теперь традиция возобновляется. Также в этот день состоятся скачки на приз главы Татарстана Рустама Минниханова.