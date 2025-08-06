В Казани 30 августа пройдут скачки с участием лучших лошадей России

В День города и республики, 30 августа, на территории Казанского ипподрома состоятся скачки на приз президента России Владимира Путина. Об этом сообщила исполнительный директор Федерации конного спорта Татарстана Светлана Каппушева.
Общий призовой фонд мероприятия составит 15 миллионов рублей. Заявки на участие в скачках принимаются до 18 августа. В Казань приедут лучшие лошади из разных регионов России. Начало мероприятия запланировано на 14:00, вход свободный.
Ранее скачки на приз президента России уже проводились в столице региона в 2005 и 2011 годах. Однако в течение нескольких лет мероприятие не проводилось. Теперь традиция возобновляется. Также в этот день состоятся скачки на приз главы Татарстана Рустама Минниханова.
Напомним, на проведение Дня физкультурника 2025 в Казани выделили 5,1 млн рублей. Торжества пройдут 9 и 15 августа.