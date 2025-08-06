Челябинцу арестовали автомобиль за долги в 2,5 млн рублей

Взыскивать ее пришлось приставам через исполнительное производство. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Челябинской области.
Житель Челябинска задолжал в общей сложности 2 миллиона 413 тысяч рублей. Сумма сложилась из долгов по налогам, коммунальным платежам, штрафам ГИБДД. Однако большую сумму составляет задолженность перед физическим лицом. Мужчина должен заплатить свыше 1,7 миллиона рублей пострадавшему по его вине в ДТП автовладельцу.
Приставы выяснили, что у должника нет официального трудоустройства, а из имущества — доля в квартире и машина Lada Largus. На этой легковушке он неофициально подрабатывал частным таксистом.
«Поскольку примененные “классические” меры принудительного исполнения в виде ареста счетов, ограничения регистрационных действий с имуществом, ограничение выезда за границу не сработали, то было принято решение об аресте и изъятии принадлежащего должнику автомобиля», — уточнили в ведомстве.
У Челябинца вместе с машиной нашли дома. Мужчина не стал препятствовать работе приставов. Он знал о долгах, но не спешил их гасить, надеясь на удачу и то, что «все образуется само собой».
Сейчас его машина под арестом. Если в течение 10 дней он не погасит долги, то транспорт пройдет экспертизу и будет продан.