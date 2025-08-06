В Евпатории автомобилиста оштрафовали за езду по набережной

В Евпатории полиция привлекла к ответственности водителя легкового автомобиля за езду по пешеходной зоне набережной, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
О нарушении автомобилистом Правил дорожного движения полицейские узнали в результате мониторинга социальных сетей. На видео водитель автомобиля «КИА» двигался в пешеходной зоне набережной имени Валентины Терешковой.
В ходе проверки сотрудники Госавтоинспекции установили, что на тротуар выехал 52-летний местный житель. На нарушителя составлен административный протокол. Евпаторийцу назначен административный штраф в размере двух тысяч рублей.
В Госавтоинспекции Крыма напомнили участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения РФ.