В Рособрнадзоре рассказали о снижении бюрократической нагрузки на учителей

«Наверное, самое сложное и ответственное поручение от вас связано со снижением бюрократической нагрузки. Это работа, которую мы начали уже два года назад, она не прекращается, в режиме нон-стоп мы совместно с ведомствами в этом направлении работали», — сказал Музаев на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.