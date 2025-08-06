В Рособрнадзоре рассказали о снижении бюрократической нагрузки на учителей

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Работа по снижению бюрократической нагрузки на учителей РФ не прекращается, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Наверное, самое сложное и ответственное поручение от вас связано со снижением бюрократической нагрузки. Это работа, которую мы начали уже два года назад, она не прекращается, в режиме нон-стоп мы совместно с ведомствами в этом направлении работали», — сказал Музаев на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Он отметил, что количество документов, которые обязаны заполнять российские педагоги, уменьшилось в 25 раз.