В Волгоградской лаборатории проверили качество арбузов: что показали пробы

В Волгограде в разгаре сезон арбузов. Даже те, кто до последнего не решается их попробовать, опасаясь химии и нитратов, уже разрезали первый экземпляр. Но, конечно, всех волнует, что там внутри, почему полосатики такие крупные и так рано созревают. Волгоградские специалисты филиала «ЦОК АПК» в лаборатории оценили продукцию с волгоградских полей и из других регионов. Ничего опасного не нашли, но нитраты в арбузах присутствуют.