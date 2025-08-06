В Волгоградской лаборатории проверили качество арбузов: что показали пробы

В Волгограде в разгаре сезон арбузов. Даже те, кто до последнего не решается их попробовать, опасаясь химии и нитратов, уже разрезали первый экземпляр. Но, конечно, всех волнует, что там внутри, почему полосатики такие крупные и так рано созревают. Волгоградские специалисты филиала «ЦОК АПК» в лаборатории оценили продукцию с волгоградских полей и из других регионов. Ничего опасного не нашли, но нитраты в арбузах присутствуют.
— С начала года специалисты лаборатории провели 140 исследований 9 образцов арбузов. Их анализировали на наличие нитратов и нитритов, ГМО, бактерий рода Salmonella, гексахлорциклогексана, ДДТ и его метаболитов, массовую долю кадмия, мышьяка, ртути и свинца, стронция и цезия, яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших. А также определяли санитарно-паразитологические и микробиологические показатели, — рассказала специалист отдела агрохимических исследований и контроля и изучения качества товарных ресурсов продукции Валентина Мартенс. — В 3 пробах были обнаружены нитраты.
В общем-то, нитраты — это не смертельно, особенно для здорового организма, и если вы не едите арбузы на завтрак, обед и ужин в огромных количествах, на ваше здоровье они не повлияют. Но это говорит о том, что производитель использовал удобрения для ускоренного роста и созревания плодов. В любом случае, нужно соблюдать меру.
Специалисты ФГБУ «ЦОК АПК» постоянно проводят исследования плодов в лаборатории, так что арбузы волгоградцы могут есть смело.