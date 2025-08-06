В Жигаловском районе раньше срока открыли мост через реку Тутура

Мост был отремонтирован и усилен, что значительно повысило его прочность. Опоры и пролетные строения обработали специальными составами. Тротуары теперь выполнены из материала, который продлит срок их службы. Также рабочие провели гидроизоляцию, уложили защитный слой и дорожное покрытие. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».