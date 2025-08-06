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В Жигаловском районе раньше срока открыли мост через реку Тутура

Ремонт моста начался в апреле 2024 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Жигаловском районе Иркутской области открыли отремонтированный мост через реку Тутура. Он находится на 40-м километре дороги Жигалово — Казачинское. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве Иркутской области, протяженность конструкции составляет 126,7 метра.

— Работы на объекте начались в апреле 2024 года и завершены раньше запланированного срока — в июле 2025 года. На ремонт выделили 171 миллион рублей, — пояснил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Мост был отремонтирован и усилен, что значительно повысило его прочность. Опоры и пролетные строения обработали специальными составами. Тротуары теперь выполнены из материала, который продлит срок их службы. Также рабочие провели гидроизоляцию, уложили защитный слой и дорожное покрытие. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

А министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов добавил, что объект готов к использованию, работы по восстановлению выполнены в полном объеме. Местные жители могут пользоваться проезжей частью без ограничений.

Для безопасности жителей на мосту установили долговечные перила и лестницы и систему водоотвода. В темное время суток путепровод освещается.