В Жигаловском районе раньше срока открыли мост через реку Тутура

В Жигаловском районе Иркутской области открыли отремонтированный мост через реку Тутура. Он находится на 40-м километре дороги Жигалово — Казачинское. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве Иркутской области, протяженность конструкции составляет 126,7 метра.
— Работы на объекте начались в апреле 2024 года и завершены раньше запланированного срока — в июле 2025 года. На ремонт выделили 171 миллион рублей, — пояснил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Мост был отремонтирован и усилен, что значительно повысило его прочность. Опоры и пролетные строения обработали специальными составами. Тротуары теперь выполнены из материала, который продлит срок их службы. Также рабочие провели гидроизоляцию, уложили защитный слой и дорожное покрытие. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
А министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов добавил, что объект готов к использованию, работы по восстановлению выполнены в полном объеме. Местные жители могут пользоваться проезжей частью без ограничений.
Для безопасности жителей на мосту установили долговечные перила и лестницы и систему водоотвода. В темное время суток путепровод освещается.