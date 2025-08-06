Автоперевозчики обратились в Роскомнадзор из-за глушилок на дорогах

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Ассоциация автоперевозчиков «Грузавтотранс» призвала Роскомнадзор проверить законность установки генераторов радиопомех вблизи дорог, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо.
«Глушилки подавляют навигационное оборудование на транспортных средствах, из-за чего теряется сигнал, и перевозчики подвергаются необоснованным штрафам при следовании по федеральным дорогам», — рассказал изданию президент организации Владимир Матягин.
Он пояснил, что при исчезновении спутникового сигнала система воспринимает это как отключение приборов контроля водителем, что и становится основанием для штрафных санкций.
По данным газеты, глушилки часто устанавливаются без разрешения владельцами АЗС, нефтебаз, логистических центров и других объектов, расположенных вблизи трасс.
Отмечается, что ранее перевозчики уже обращались в Минтранс и правительство с просьбой остановить поток необоснованных штрафов и ввести мораторий на их начисление.