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Автоперевозчики обратились в Роскомнадзор из-за глушилок на дорогах

«Известия»: перевозчики попросили РКН проверить незаконные глушилки на дорогах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Ассоциация автоперевозчиков «Грузавтотранс» призвала Роскомнадзор проверить законность установки генераторов радиопомех вблизи дорог, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо.

«Глушилки подавляют навигационное оборудование на транспортных средствах, из-за чего теряется сигнал, и перевозчики подвергаются необоснованным штрафам при следовании по федеральным дорогам», — рассказал изданию президент организации Владимир Матягин.

Он пояснил, что при исчезновении спутникового сигнала система воспринимает это как отключение приборов контроля водителем, что и становится основанием для штрафных санкций.

По данным газеты, глушилки часто устанавливаются без разрешения владельцами АЗС, нефтебаз, логистических центров и других объектов, расположенных вблизи трасс.

Отмечается, что ранее перевозчики уже обращались в Минтранс и правительство с просьбой остановить поток необоснованных штрафов и ввести мораторий на их начисление.