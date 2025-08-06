Мишустин раскритиковал трату времени учителями на административную работу

«Регулярно мы с вами сверяем часы по снижению административной нагрузки на учителей. Потому что это было безобразием, когда учителя фактически тратили больше времени на заполнение разных формуляров, чем на непосредственный контроль за уроками, на методологию и преподавание», — сказал он на встрече с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым.