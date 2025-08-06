Мишустин раскритиковал трату времени учителями на административную работу

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал прежнюю административную нагрузку на учителей безобразием.
«Регулярно мы с вами сверяем часы по снижению административной нагрузки на учителей. Потому что это было безобразием, когда учителя фактически тратили больше времени на заполнение разных формуляров, чем на непосредственный контроль за уроками, на методологию и преподавание», — сказал он на встрече с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым.
Как отметил собеседник премьера, работа по снижению бюрократической нагрузки на учителей не прекращается, количество документов, которые обязаны заполнять педагоги, уменьшилось в 25 раз.
Мишустин также поручил Рособрнадзору и регионам организовывать пробные ЕГЭ и ОГЭ в условиях близких к экзаменационным. По его словам, сейчас школьникам не хватает этой возможности.
Глава правительства добавил, что экзамены должны проходить в комфортных условиях как для школьников и учителей, так и для родителей.
Со своей стороны, Музаев добавил, что механизмы популяризации естественно-научных предметов сработали, это можно назвать главным итогом ЕГЭ-2025.