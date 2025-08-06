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«Беспилотники в стадии сборки, трекеры и фотоловушки». Нелегальные производства дронов раскрыли милиция и пограничники в Гродно

Спецназ накрыл нелегальное производство дронов в Гродно.

Источник: Комсомольская правда

В Гродно правоохранители выявили нелегальные мастерские по производству и ремонту дронов. Подробности рассказали в Государственном таможенном комитете.

В ГПК сообщили о пресечении незаконной деятельности по производству БПЛА. Так, пограничники вместе с оперативниками угрозыска, ОБЭП, другими подразделениями и при силовой поддержке спецназа выявили гараж с метеозондами и мастерскую, где производились дроны.

В гараже у жителя Гродно нашли и изъяли 10 метеозондов, 10 GPS -трекеров, фотоловушки и мобильные телефоны. И был задержан еще один белорус, который в сервисном центре нелегально изготавливал БПЛА. У него изъяли 8 беспилотников в стадии сборки, GPS-трекеры, пульты управления и другие комплектующие.

Назначен ряд экспертиз. Ведутся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия.

Тем временем около 80 тонн контрабандных фруктов из России не пустили в Беларусь.

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