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Жителям Нижнего Новгорода рассказали о скрытых «выходах» из метро

На поверхность из подземки можно выбраться через вентиляцию.

Нижегородцам рассказали, какие скрытые «выходы» есть в городском метро. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метро НН».

Теоретически выбраться из подземки пассажиры могут через вентиляцию, поскольку технологические шахты установлены над каждым тоннелем. Один из таких «выходов» находится в районе ТЦ «Счастье» на улице Белинского.

«Конечно, “выходом” в традиционном смысле это сложно назвать, ведь в шахте попросту опасно из-за работающих гигантских вентиляторов», — говорится в сообщении.

Пассажирам следует направляться к вентиляции только в экстренных ситуациях.

Ранее мы писали, что нижегородцам объяснили, почему машинист метро не ждет опаздывающих пассажиров.