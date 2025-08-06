Как дела с виноградом и виноделием в Крыму? Погода внесла коррективы

Я не думаю, что это будет видно по падению рынка. Потому что мы будем в этом году разливать вино прошлого года. То есть сейчас тот виноград, который соберем и который уйдет в переработку, мы увидим только в следующем году, а какая-то часть вина ляжет на хранение, и мы увидим его еще через год, — объяснил Кратюк.