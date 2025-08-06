ЕГЭ и ОГЭ должны проходить в комфортных условиях, заявил Мишустин

«Служба отвечает еще за проведение государственной аттестации после 9 и 11 классов. Дети волнуются, родители волнуются. Без сомнения, это событие очень важное для молодежи, и важно, чтобы глубина знаний всегда была на первом месте, а экзамены и тесты помогали ребятам и ученикам продемонстрировать то, что они знают, их достижения, их способности и таланты. Для этого экзаменационные процессы должны проходить для учеников и учителей, и для родителей комфортно, потому что это большой стресс», — сказал Мишустин.