В Казани ограничат движение на нескольких улицах во время соревнований по легкой атлетике

на Кремлевской набережной, от улицы Саид-Галеева до улицы Батурина; на улице Батурина, от улицы Карла Маркса до Кремлевской набережной; на автомобильной дороге от улицы Ташаяк до Кремлевской дамбы (площадь Тысячелетия); на Кремлевской дамбе, от площади Тысячелетия до улицы Сибгата Хакима; на улице Декабристов, от Кремлевской дамбы до улицы Сибгата Хакима.