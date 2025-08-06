В Казани ограничат движение на нескольких улицах во время соревнований по легкой атлетике

Ограничения будут введены с 22:00 6 августа до 08:00 10 августа на парковке Центрального стадиона, со стороны улицы Ташаяк и Кремлевской набережной.
Кроме того, с 21:00 9 августа до 02:00 10 августа будут действовать ограничения:
на Кремлевской набережной, от улицы Саид-Галеева до улицы Батурина; на улице Батурина, от улицы Карла Маркса до Кремлевской набережной; на автомобильной дороге от улицы Ташаяк до Кремлевской дамбы (площадь Тысячелетия); на Кремлевской дамбе, от площади Тысячелетия до улицы Сибгата Хакима; на улице Декабристов, от Кремлевской дамбы до улицы Сибгата Хакима.
Автоинспекторы напоминают жителям города, что необходимо быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и сигналов светофоров.