Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наставник «Акрона» Тедеев объяснил, как разрешился конфликт с Талалаевым

Главные тренеры «красно-черных» и калининградской «Балтики» поругались вечером 29 июля в Самаре. В тот день тольяттинцы одолели гостей со счетом 2:1.

Главные тренеры «красно-черных» и калининградской «Балтики» поругались вечером 29 июля в Самаре. В тот день тольяттинцы одолели гостей со счетом 2:1.

Напомним, это был матч первого тура группы D Кубка России по футболу. У «молодых и звонких» дубль оформил Жилсон Беншимом — реализовал пенальти и отличился после подачи углового в конце встречи.

После окончания матча Заур Тедеев подошел к Андрею Талалаеву. Пожали друг другу руки. Но позже произошла перепалка. Недавно наставник «балтийцев» поделился подробностями инцидента.

А главный тренер «Акрона» подчеркнул: речь идет об эмоциях. Назвал произошедшее «нормальным мужским разговором». Сейчас между ними никакого конфликта нет.

«Андрей Викторович — человек с опытом, он после этого сказал правильные слова. Так как я младше, посчитал нужным сам ему набрать, не сложилось, он не поднял трубку по ряду причин, наверное. Потом записал голосовое сообщение, он ответил. У нас все хорошо, никогда не будем враждовать», — приводит слова Тедеева ТАСС.

Ранее в тольяттинском клубе объяснили, при каких условиях продлят сотрудничество с 36-летним форвардом Артемом Дзюбой.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше