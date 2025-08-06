Наставник «Акрона» Тедеев объяснил, как разрешился конфликт с Талалаевым

Главные тренеры «красно-черных» и калининградской «Балтики» поругались вечером 29 июля в Самаре. В тот день тольяттинцы одолели гостей со счетом 2:1.
Напомним, это был матч первого тура группы D Кубка России по футболу. У «молодых и звонких» дубль оформил Жилсон Беншимом — реализовал пенальти и отличился после подачи углового в конце встречи.
После окончания матча Заур Тедеев подошел к Андрею Талалаеву. Пожали друг другу руки. Но позже произошла перепалка. Недавно наставник «балтийцев» поделился подробностями инцидента.
А главный тренер «Акрона» подчеркнул: речь идет об эмоциях. Назвал произошедшее «нормальным мужским разговором». Сейчас между ними никакого конфликта нет.
«Андрей Викторович — человек с опытом, он после этого сказал правильные слова. Так как я младше, посчитал нужным сам ему набрать, не сложилось, он не поднял трубку по ряду причин, наверное. Потом записал голосовое сообщение, он ответил. У нас все хорошо, никогда не будем враждовать», — приводит слова Тедеева ТАСС.
Ранее в тольяттинском клубе объяснили, при каких условиях продлят сотрудничество с 36-летним форвардом Артемом Дзюбой.
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