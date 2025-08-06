В симферопольском кафе готовили блюда из опасного мяса

В одном из кафе в Симферополе готовили блюда из мяса неизвестного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.
Сотрудники ведомства проверили кафе, принадлежащее индивидуальному предпринимателю. В заведении обнаружили мясо без маркировки и установленных сроков годности. Это была продукция неизвестного происхождения. Мясо изъяли и уничтожили под контролем инспекторов Россельхознадзора.
«Кроме этого, у индивидуального предпринимателя выявлена продукция без ветеринарно-сопроводительных документов», — говорится в сообщении.
На бизнесмена составили административные протоколы. Коммерсанта оштрафовали.