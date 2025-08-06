Екатеринбург готовится ко Дню города: полный гид по перекрытиям дорог

Улицы Архангела Михаила, Репина и Светлореченская станут пешеходными зонами в три этапа: в ночь на 9 августа, всю ночь 10 августа, а затем с 20:00 15 августа до 6:00 18 августа. На участке Архангела Михаила (от Репина до дома № 27) создадут особую праздничную атмосферу с инсталляциями и арт-объектами, которые лучше всего рассматривать пешком.