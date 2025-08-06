Екатеринбург готовится ко Дню города: полный гид по перекрытиям дорог

«По ежегодной традиции в Екатеринбурге власти перекрывают движение для безопасного празднования дня города. Автомобили, мотоциклы, велосипеды и, тем более, самокатчики не смогут проехать по тротуарам и дорогам», — сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к городской администрации.
Основные ограничения начнутся 15 августа в 00:01 и продлятся до 16 августа 23:59. Полностью перекроют движение вокруг киноконцертного театра «Космос» — от улицы Царской до Николая Никонова. Улица Воеводина (от Малышева до Ленина) будет закрыта для транспорта с 6 утра 15 августа до окончания праздничной программы.
В историческом центре с 22:00 15 августа до конца следующих суток нельзя будет проехать по участку 8 Марта (от Ленина до Бориса Ельцина) и по улице Бориса Ельцина (до Челюскинцев). Улица Горького (от Малышева до Пушкина) присоединится к перекрытым улицам с 6 утра 16 августа.
Особое внимание организаторы уделили новой праздничной площадке в районе ТРЦ «Мега». Водителям и пешеходам здесь также нужно двигаться с особым вниманием и осторожностью.
Улицы Архангела Михаила, Репина и Светлореченская станут пешеходными зонами в три этапа: в ночь на 9 августа, всю ночь 10 августа, а затем с 20:00 15 августа до 6:00 18 августа. На участке Архангела Михаила (от Репина до дома № 27) создадут особую праздничную атмосферу с инсталляциями и арт-объектами, которые лучше всего рассматривать пешком.
Городские власти напоминают, что в дни праздника общественный транспорт будет работать по праздничному графику, а для автомобилистов организованы дополнительные парковочные зоны на окраинах центра. Специалисты рекомендуют горожанам заранее планировать маршруты, отдавая предпочтение пешим прогулкам или общественному транспорту, чтобы в полной мере насладиться праздничной атмосферой Дня города без лишних сложностей. Полная схема перекрытий и альтернативные маршруты доступны на официальном портале администрации Екатеринбурга.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что до этого масштабные перекрытия в Екатеринбурге проходили в День ВДВ, когда по центру проходили ветераны подразделений и проводились торжественные мероприятия.