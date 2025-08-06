В Тульской области четверо мужчин погибли после детонации гранаты

В 2013 и 2017 годах Алексея Курвякова осудили за грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью. В 2017 году его лишили свободы на три года и десять месяцев. После 2022 года его обвинили в вымогательстве денежных средств у тульского предпринимателя, только что вернувшегося с фронта участника СВО и двух местных жителей. Вместе с ним по делу проходили еще трое граждан, проживающих в Тульской области. Им огласили приговор, а Алексей предпочел уйти на фронт.