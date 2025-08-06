Омские предприниматели приобрели патентов на 1 млрд рублей за полгода

За первые шесть месяцев 2025 года омские индивидуальные предприниматели приобрели патентов на сумму более 1 млрд рублей. Это на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда сумма выкупа патентов составила 587 млн рублей. Об этом сообщили в УФНС России по Омской области.
По данным ведомства, за полгода налоговыми органами было выдано 15 тысяч патентов, что на 33% превышает показатели 2024 года. При этом количество предпринимателей, выбравших патентную систему налогообложения, увеличилось на 30% и достигло 11 тысяч человек.
Основной вклад в сборы обеспечила розничная торговля, которая принесла 51% от общей суммы — 261 млн рублей. На втором месте оказались грузоперевозки с долей 17%, далее следуют общепит (6%), ремонт автотранспорта (4%) и такие направления, как IT-услуги, парикмахерские и монтажные работы, каждое из которых составляет по 3%.
6 800 предпринимателей смогли снизить сумму налога за счет уплаченных страховых взносов. Всего на эти цели было направлено 242 млн рублей. Кроме того, 54 начинающих бизнесмена воспользовались налоговыми каникулами, сэкономив 3,2 млн рублей для развития своих деловых проектов. Ранее мы писали, что в Омской области не хватает медиков.