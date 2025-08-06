Омские предприниматели приобрели патентов на 1 млрд рублей за полгода

За первые шесть месяцев 2025 года омские индивидуальные предприниматели приобрели патентов на сумму более 1 млрд рублей. Это на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда сумма выкупа патентов составила 587 млн рублей. Об этом сообщили в УФНС России по Омской области.